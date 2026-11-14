ДТП с участием двух грузовиков произошло на 224-м км Московского малого кольца

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие на 224-м километре Московского малого кольца произошло с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение есть по одной полосе из двух и затруднено по А-107 в сторону Варшавского шоссе на протяжении 4,5 км.