Четыре человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.
"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина", - говорится в сообщении.
Он самостоятельно обратился в больницу продолжит лечение амбулаторно.
В Шебекино из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. После оказания помощи медиками она также продолжит лечиться амбулаторно.
Также в городе из-за детонации беспилотника поврежден коммерческий объект. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по многоквартирному дому - повреждены остекление и внутренняя отделка.
Кроме того, по данным оперштаба, еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Дубовое Белгородского округа. Мужчина и женщина с осколочным ранением бригадой скорой помощи доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения получили две многоэтажки и три легковых автомобиля.
В поселке Красная Яруга Краснояружского округа вследствие удара БПЛА сгорел коммерческий объект.
Кроме того, вследствие атак беспилотников в других населенных пунктах Белгородской области повреждены несколько частных домов и автомобилей.