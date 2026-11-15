Четыре человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

Он самостоятельно обратился в больницу продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекино из-за атаки дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. После оказания помощи медиками она также продолжит лечиться амбулаторно.

Также в городе из-за детонации беспилотника поврежден коммерческий объект. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по многоквартирному дому - повреждены остекление и внутренняя отделка.

Кроме того, по данным оперштаба, еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА в поселке Дубовое Белгородского округа. Мужчина и женщина с осколочным ранением бригадой скорой помощи доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждения получили две многоэтажки и три легковых автомобиля.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа вследствие удара БПЛА сгорел коммерческий объект.

Кроме того, вследствие атак беспилотников в других населенных пунктах Белгородской области повреждены несколько частных домов и автомобилей.