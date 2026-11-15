В Нижнекамске потушили цистерну на ж/д станции, движение поездов возобновлено

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание цистерны с этилбензолом на станции Биклянь в Нижнекамске (Татарстан) полностью ликвидировано, движение по станции возобновлено, сообщается в канале Куйбышевской железной дороги в Мах.

Специалисты экологической лаборатории КБшЖД продолжают мониторинг ситуации. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры РЖД нет.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром была совершена массированная атака беспилотников на Закамскую зону Татарстана, в которую входит Нижнекамск. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. Пострадали три человека.

При этом, как сообщалось, после падения обломков БПЛА на станции Биклянь произошло возгорание одной цистерны с этилбензолом отдельно стоящего грузового состава. В результате инцидента пострадавших нет.