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Цистерна с этилбензолом загорелась на ж/д станции в Нижнекамске после атаки дронов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание одной цистерны с этилбензолом произошло после падения обломков БПЛА в воскресенье на станции Биклянь в Нижнекамске (Татарстан), сообщается в канале Куйбышевской железной дороги в Мах.

"Сегодня в 7:00 (мск) на станции Биклянь Куйбышевской железной дороги (Нижнекамск, Республика Татарстан) в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одной цистерны (с этилбензолом) отдельно стоящего грузового состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.

"Движение по станции временно приостановлено. В результате происшествия скорректирован маршрут пригородного поезда №6755 сообщением Ижевск- Нижнекамск. На участке Круглое Поле - Нижнекамск его курсирование отменено, с компенсацией пассажирам затрат на автобусное сообщение", - сказано также сообщении.

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На место направлены два пожарных поезда.

Ведется постоянный мониторинг состояния грунта и воздуха силами сотрудников экологической лаборатории КбшЖД и "ЭКОСПАС".

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром была совершена массированная атака беспилотников на Закамскую зону Татарстана, в которую входит Нижнекамск. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. Пострадали три человека. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Нижнекамск Татарстан
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