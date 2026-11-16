Поиск

Четыре поезда задерживаются в сообщении с Крымом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Задерживаются 4 поезда", - отметили в пресс-службе.

В своем телеграм-канале ГСЭ сообщил, что опаздывают два состава из Москвы и по одному составу из Санкт-Петербурга и Адлера в Керчь. Время задержки - от 2 до 4,5 часов.

Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено после 2:00 мск понедельника, ограничение все еще действует.

ГСЭ Гранд Сервис Экспресс Крым Севастополь Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

 Минцифры РФ не получало просьб операторов разрешить использовать ЦОДы за рубежом

Правительство выделило более 3 млрд руб. на завершение строительства Ил-114-300

Гражданина РФ и Украины арестовали в Крыму за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

 Правительство РФ утвердило постановление о создании ТОР "Колыма"

Движение по Крымскому мосту ограничено после удара ВСУ

Четыре поезда задерживаются в сообщении с Крымом

Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

 Ростовский губернатор сообщил о четырех пожарах на предприятиях

Трое человек пострадали в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Хуситы ведут наступление на временную столицу Йемена Аден

Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области

 Движение пассажирских поездов восстановлено в Ростовской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 13002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов