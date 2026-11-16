Четыре поезда задерживаются в сообщении с Крымом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Четыре поезда в сообщении с Крымом задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Задерживаются 4 поезда", - отметили в пресс-службе.

В своем телеграм-канале ГСЭ сообщил, что опаздывают два состава из Москвы и по одному составу из Санкт-Петербурга и Адлера в Керчь. Время задержки - от 2 до 4,5 часов.

Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено после 2:00 мск понедельника, ограничение все еще действует.