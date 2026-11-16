Центр передержки белоплечих орланов появится в Магаданской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Специализированный центр передержки краснокнижных белоплечих орланов планируется создать в Магаданской области, сообщает в понедельник пресс-служба облдумы.

По словам руководителя конного двора "Эвелина" Елены Козичевой, жители Магадана много лет приносят на конный двор пострадавших животных и птиц. Местные сотрудники ухаживают за ними, помогают восстановиться после травм. "Эвелина" стал неофициальным центром спасения диких животных. Под временной опекой сейчас находятся нерпы, совы, зайцы и лис Хаси, потерявший в дикой природе две лапы.

Козичева подчеркнула, что помощь животным сопряжена с юридическими и организационными трудностями. Она также добавила, что белоплечие орланы попадают к ней чаще всего, потому они являются приоритетом.

Председатель регионального отделения Русского географического общества и Эколого-туристического совета при Магаданской областной Думе Александр Нестерович предложил создать официальный центр передержки животных на базе конного двора. Специализироваться центр будет на белоплечих орланах, но в будущем сможет принимать и другие виды диких животных. Он также добавил, что такой центр будет единственным на Дальнем Востоке.

Также центр передержки белоплечих орланов может помочь не только в сохранении редких видов животных, но и внести вклад в развитие экологического и познавательного туризма, расширить возможности конного двора и привлечь новых посетителей. Уже сейчас конный двор предлагает не только конные прогулки, но и возможность познакомиться с другими его обитателями - страусами, павлинами, мини-пигом, енотом и другими животными.

К реализации проекта, по словам Нестеровича, планируется привлечь зоологов, орнитологов, ученых, ветеринаров, экологов, сотрудников заповедников, представителей надзорных и контролирующих органов, а также туристической отрасли.

В Красную книгу Магаданской области внесены 272 вида животных, растений и грибов, в том числе белоплечий орлан. В регионе до сих пор сохраняется одна из наиболее устойчивых популяций этого редкого вида. Эта птица весит до 9,5 кг, размах ее крыльев достигает 2,5 м.