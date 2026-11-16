На оборудование 5G Advanced и 6G в РФ планируется направить почти 250 млн рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На оборудование мобильной связи поколений 5G Advanced и 6G в проекте федерального бюджета России на 2027 и 2028-2029 годы планируется выделить почти 250 млн рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Отдельный блок поправок касается развития отечественных технологий связи и информационной безопасности. На разработку критических технологий для оборудования 5G Advanced и 6G предлагается направить 249,4 млн рублей", - сообщил Боярский.

Еще 310 млн рублей предусмотрены на исследования в области кибербезопасности, в том числе с применением отечественных криптографических решений, добавил он.

По обоим направлениям средства перераспределяются внутри действующих федеральных проектов, отметил глава комитета.