Власти Крыма просили не выезжать в сторону Кубани до появления информации по Крымском мосту

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления информации о ситуации на Крымском мосту, написал советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Просим водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до официальной информации о ситуации на Крымском мосту", - написал Крючков в понедельник.

Ограничения на проезд по Крымскому мосту были введены после 2:00 мск понедельника. Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали объект, ведется ликвидация последствий, а возобновление движения по мосту ожидается ориентировочно в середине дня.

Минтранс РФ уточнил, что по предварительным данным в результате атаки пострадавших нет. Движение ограничено по автомобильной части моста, ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме.

Оператор железнодорожных перевозок в Крым сообщил о задержке четырех поездов в сообщении с Крымом. В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение осуществляется штатно.