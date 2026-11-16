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Задержана группа вербовщиков в лже-модельные агентства

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Группа из 11 вербовщиков в фиктивные модельные агентства задержана в Москве и Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, "участие в рекламных и актерских проектах, заключение трудового договора и получение стабильного дохода - все это обещали аферисты молодым людям, откликнувшимся на объявления об имеющихся вакансиях в фиктивном модельном агентстве".

Под предлогом проведения кастинга злоумышленники приглашали кандидатов в офисы, арендованные ими в центре Москвы и Санкт-Петербурга. А обязательным условием начала сотрудничества являлась оплата подготовки в профильной академии, отметили в МВД.

"Представители организации убеждали граждан, что после прохождения платного курса им будет предоставлена возможность заключить соглашение и получать оплачиваемые заказы. Тем, у кого отсутствовали денежные средства для оплаты полной стоимости обучения, предлагали оформить кредит", - сказала Волк.

Между тем, по ее данным, "после получения денег злоумышленники под различными предлогами уклонялись от исполнения своих обязательств".

Возбуждено 15 уголовных дел по ч. 4 статьи 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

МВД Петербург Ирина Волк
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