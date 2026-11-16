Российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе.