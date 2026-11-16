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За сутки ВС РФ сбили четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 2049 беспилотников ВСУ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и свыше 2 тыс. беспилотников вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

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Минобороны
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