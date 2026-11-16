Россиян будут уведомлять об отсутствии оформленных границ их земельных участков

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 3366-9 об информировании граждан о том, что границы их земельных участков не установлены либо о том, что права на постройки, расположенные на земельных участках не зарегистрированы.

С марта 2025 года осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено, при этом сами граждане могут не знать о том, что в отношении их земельных участков границы не установлены; данный факт может обнаружиться непосредственно при совершении сделки, говорится в пояснительной записке.

"Мы предлагаем, чтобы Росреестр направлял уведомления тем лицам, чьи земельные участки не имеют точных границ", - сказал на заседании один из авторов законопроекта сенатор Андрей Шохин. Он считает, что таким образом можно будет избежать ситуаций, когда человек обнаруживает отсутствие соответствующих оформленных документов только тогда, когда он хочет провести какую-либо сделку с недвижимостью. Шохин отметил, что такие уведомления, скорее всего, будут присылаться через "Госуслуги" или Max.

Член комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Дмитрий Ворона отметил, что в процессе доработки инициативы будет предлагать, чтобы такие уведомления присылались и на бумажных носителях, так как во многом проект закона коснется новых российских территорий.

Аналогичным образом, с учетом того, что с марта 2025 года запрещается эксплуатация построек при отсутствии прав на них (часть 3 статьи 55.24 Градостроительного кодекса) подобный механизм предлагается ввести и для информирования правообладателей земельных участков относительно необходимости регистрации прав на построенные объекты.

Председатель комитета Павел Крашенинников отметил, что речь идет только об уведомлении граждан, что может им быть полезным, если они намерены совершить любые юридически значимые действия со своими земельными участками.

Авторы законопроекта - сенаторы Шохин, Андрей Кутепов и Игорь Тресков.