В Тбилиси допустили встречу спецпредставителей Грузии и РФ в ближайшее время

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Первая встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией, первого замминистра иностранных дел Георгия Зурабашвили с российским представителем, заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным может состояться в ближайшее время, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Грузино-российские контакты на этом уровне будут активно продолжены. Обсуждения пройдут по всем вопросам, которые предусматривает этот формат", - сказал Кобахидзе журналистам, отметив, что первая встреча может состояться "очень скоро, возможно не в Тбилиси или Москве, а в другом месте".

Отвечая на вопрос, может ли восстановление этого формата контактов означать предпосылки для восстановления дипломатических отношений с Россией, Кобахидзе отметил, что для восстановления дипотношений имеется "естественный барьер – признание Россией двух оккупированных территорий независимыми государствами и, соответственно, наше решение не изменится".