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В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и пострадавший

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели одного человека и ранении другого в результате ударов беспилотников.

В селе Бершаково Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовику, там погиб мужчина.

В Шебекине при взрыве дрона мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в больницу. В городе от атак FPV-дронов повреждены окна квартир двух многоквартирных домов, коммерческого объекта, автобус и девять машин. Одна из них загорелась, ее потушили.

В селе Козьмодемьяновка в результате взрыва дрона загорелся автомобиль, его потушили. В Вознесеновке из-за удара БПЛА машина сгорела.

В Белгороде беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома - повреждены остекление и пять автомобилей. Второй БПЛА взорвался на парковке коммерческого объекта, вследствие чего различные повреждения зафиксированы у трех машин. При взрыве FPV-дрона на предприятии в поселке Октябрьский в Белгородском округе повреждения получило техническое сооружение. результате удара второго дрона повреждено транспортное средство.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом и пробил крышу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Белгородский округ Шебекинский округ
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