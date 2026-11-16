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ФПА посчитала незаконным лишение статуса адвокатов, живущих более года за рубежом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов (ФПА) считают незаконным введение нормы о необходимости лишать или приостанавливать статус адвокатов , которые проживают за границей больше года.

"Я сейчас даже не оцениваю конституционность этой нормы – (нарушенные) права на передвижение, на выбор места проживания и так далее. Это дисциплинарная ответственность за проступок, которого нет, потому что право жить больше года за границей никто не отнимал", - заявил первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев в ходе ll Московского адвокатского форума.

Он отметил, что отдельные представители адвокатского сообщества намерены добиваться отмены этой нормы в судебном порядке, в том числе путем обращения в Конституционный суд РФ.

"Должен быть механизм, который позволит исправить эту неправильность. Мы будем противостоять этому в судебной системе, но понимаем, что это будет непростая задача", - сказал первый вице-президент ФПА РФ.

ФПА Федеральная палата адвокатов КС РФ
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