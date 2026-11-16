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Объем перевалки грузов на морских терминалах за 9 месяцев вырос на 4,1%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Перевалка грузов на российских морских терминалах выросла на 4,1%, до 662 млн т, говорится в материалах Минтранса к встрече главы министерства Дмитрия Ядрова с президентом Владимиром Путиным.

"В 2026 году мощности специализированных терминалов увеличились на 13 млн т. Выросли объемы перевалки грузов на 4,1%, до 662 млн", - сообщил министр.

В пресс службе Минтранса "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о показателе динамики перевалки в портах за 9 месяцев.

Количество судов под российским флагом в 2026 году достигло 4980 единиц с общей грузоподъемностью (дедвейтом) 38 млн тонн. По словам Ядрова, с июня под российский флаг перешло более 130 судов, суммарный дедвейт вырос на 12 млн тонн.

Минтранс Дмитрий Ядров
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