Транспортные компании оформили с начала года 109 млн электронных перевозочных документов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Компании транспортного сектора, осуществляющие переход на электронный документооборот, с начала года оформили 109 млн электронных документов на перевозки по России, цифровизация документооборота идет планово, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Ключевые показатели цифровой трансформации. Начну с электронных перевозочных документов. В целом эта работа идет по плану: 700 тысяч участников с начала года оформило 109 миллионов электронных документов", - сказал министр.

Он напомнил, что одна из главных целей цифровизации документооборота в логистике - обеление экономики.

"Сегодня мы получили большой массив данных о перевозке грузов: какие это грузы, из каких городов они перемещаются, что за компании перевозят эти грузы, какие это виды транспорта. Конечно, этот массив нам позволяет создать национальную транспортную логистическую платформу, которая в своем конечном образе позволит министерству транспорта перейти от управления транспортом к управлению логистикой. Мы не будем заниматься бизнесом, но мы будем помогать бизнесу осуществлять эту работу более эффективно", - сказал Ядров.

Глава Минтранса добавил, что по завершении проекта цифровизации документооборота в логистике "будет сформирован транспортный экономический баланс, который будет показывать узкие места в транспорте в части перевозки грузов и где необходимо эту инфраструктуру в будущем модернизировать, наращивать и расширять".

Ядров среди прочего рассказал президенту о нормотворческих инициативах Минтранса, в том числе направленных на регулирование современных технологий в транспорте. На контроле министерства сейчас, в частности, находятся два законопроекта.

"Закон о транспортной политике, который определит транспортную систему страны в единстве федерального центра и регионов. Мы понимаем, что те запросы, которые приходят от регионов, сформированы гражданами, а у федерального центра есть соответствующие ресурсы. И тут мы эту работу должны синхронно выстраивать. И второй закон - это закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Фактически мы одна из первых стран, которые комплексно подошли к этому вопросу, начиная от эксплуатации, страхования ответственности в отношении беспилотных автомобильных средств и рельсового транспорта", - сказал Ядров.