Под санкции Евросоюза попали "РусХимАльянс и "РусГазДобыча"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении ООО "РусХимАльянс" - это один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие с участием "Газпрома".

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции введены и в отношении АО "РусГазДобыча", ООО "Управляющая компания Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Усть-Луга", а также АО "Калмтатнефть" (контролируется на 50% "Татнефтью" и на 50% "РИТЭКом" "ЛУКОЙЛа").