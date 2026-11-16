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В МИД России заявили о неприемлемости ударов по Саудовской Аравии с территории Йемена

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия категорически не приемлет нанесение ударов с территории Йемена по Саудовской Аравии, заявили в понедельник в МИД РФ по итогам состоявшейся встречи замглавы МИД Георгия Борисенко и посла Саудовской Аравии в России Сами Мухаммеда Ас-Садхана.

"В ходе беседы проведён обмен мнениями по ситуации в Йеменской Республике и вокруг неё. Выражена обоюдная обеспокоенность рисками дальнейшей деградации военно-политической обстановки в этой стране. Борисенко подчеркнул категорическую неприемлемость ударов с её территории по Саудовской Аравии, в результате чего гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура", - сообщили в МИД.

Кроме того, там подчеркнули, что на встрече стороны подтвердили важность "обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в прилегающих к Йемену морских акваториях и наращивания международной поддержки усилиям по налаживанию устойчивого межйеменского национального диалога под эгидой ООН".

МИД Йемен Саудовская Аравия
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