Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о единой аграрной политике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект белорусско-российского соглашения о единой аграрной политике, сообщает его сайт.

"Международным договором закрепляются основная цель и направления реализации аграрной политики. Заключение соглашения будет способствовать развитию единого аграрного рынка Союзного государства", - говорится в сообщении.

Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставлены Министерству сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

9 ноября правительство России со своей стороны одобрило проект соглашения с Белоруссией о проведении единой аграрной политики в рамках Союзного государства. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, соглашение предполагает, в частности, создание единого аграрного рынка, обеспечивающего формирование благоприятной экономической конъюнктуры в процессе производства и обращения сельхозпродукции, обеспечение ее качества, безопасности, доступности и конкурентоспособности в рамках Союзного государства.

Среди основных направлений реализации единой аграрной политики указаны обеспечение продовольственной безопасности, научное и инновационное развитие АПК, информационное обеспечение отрасли, подготовка квалифицированных кадров. Полномочия по ведению переговоров и подписанию соглашения с российской стороны возложены на Минсельхоз.