В Петербурге выбирают место для памятника Высоцкому

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге ищут место для памятника Владимиру Высоцкому, сообщил руководитель проекта, председатель Ленинградского областного регионального отделения Российского творческого союза работников культуры Юрий Подражанский.

"Идея установить памятник Владимиру Высоцкому именно в Петербурге возникла неслучайно: в Ленинграде и области поэт выступал более 100 раз, однако монумента здесь до сих пор нет, тогда как в других регионах России их уже около сотни", - сказал он.

Деньги на памятник собраны благодаря бизнесу и неравнодушными поклонниками. "От города не требуется ничего, кроме места четыре на четыре метра. Дальше все финансовые затраты на этот памятник мы берем на себя", - подчеркнул Подражанский.

Было рассмотрено множество вариантов: двор перед ИТМО на улице Ломоносова, площадки у Мариинского театра, Ленфильма и БДТ, а также территория у бывшего кинотеатра "Максим" на Ланском шоссе, но все адреса не могут согласовать по тем или иным причинам. Сейчас рассматривается место на пересечении 9-й линии и Большого проспекта Васильевского острова рядом с Институтом высокомолекулярных соединений. Именно там, по словам Подражанского, Высоцкий впервые выступил в Ленинграде в 1965 году, и в архиве учреждения сохранился его автограф.

"Место очень хорошее, пешеходное. Но нам отвечают, что это все зона зеленых насаждений. Хотя здесь как раз нет зеленых насаждений, есть только клумба на месте бывшего павильона", - пояснил он.

Актер театра и кино Андрей Ургант сказал, что памятник Высоцкому необходим в Петербурге и как символ патриотизма. Он предложил в качестве одного из вариантов установить монумент во дворе на проспекте Римского-Корсакова, 51, где Высоцкий бывал в гостях у его матери Нины Ургант.

"Там машины не ходят, там прекрасно. И дворик бы прославился", - подчеркнул Ургант.

Скульптор Евгений Бурков не стал раскрывать концепцию памятника, сообщив только, что Высоцкий будет изображен без гитары.