Яркий болид заметили над Северной Землей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Полярники заметили яркий болид над архипелагом Северная Земля, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

"Сотрудники научно-исследовательского стационара "Ледовая база Мыс Баранова" зафиксировали пролет болида, который длился более 20 секунд. Проанализировав видео, специалисты ААНИИ совместно с Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН пришли к выводу, что в атмосферу вошел объект искусственного происхождения", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятным кандидатом ученые считают аппарат дистанционного зондирования Земли, находившийся на полярной орбите. По их мнению, сход аппарата с орбиты может быть связан с повышенной солнечной активностью в последние несколько дней: серия вспышек на Солнце привела к разогреву и увеличению плотности верхних слоев атмосферы, что резко ускорило падение.