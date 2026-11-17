Принят в I чтении проект о продлении на год антикризисных мер в сфере госзакупок

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в I чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые предусматривают продление на один год срока действия временных антикризисных мер, введенных в предыдущие годы (законопроект №32167-9).

В случае принятия законопроекта госзаказчики смогут в течение 2027 году продолжить осуществлять закупки в сфере строительства "под ключ", по решению правительства РФ, региональных или местных органов власти будет возможно изменение существенных условий контрактов.

Также правительство РФ по-прежнему сохранит право устанавливать особенности планирования и осуществления госзакупок на территории воссоединенных субъектов РФ, устанавливать дополнительные случаи осуществления госзакупок у единственного поставщика (последнее право продлевается и для правительства Москвы).

Еще одно положение законопроекта продлевает для отдельных заказчиков действие нормы о нераспространении на них требования о предельном годовом объеме закупок у едпоставщика (50 млн рублей).

Помимо этого, законопроектом предлагается дополнить 44-ФЗ новыми положениями. В их числе - право правительства РФ устанавливать случаи (в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства) применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков.

Кроме того, предлагается распространить на госучреждения, осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики, положения 44-ФЗ об осуществлении госзакупок малого объема (до 600 тыс. рублей) и так называемых "закупок с полки" ("электронный магазин" - до 5 млн рублей).

Также поправками предусматривается возможность увеличения сроков исполнения контрактов на 10% при увеличении на те же 10% объемов выполняемых работ, представляемых услуг, поставляемых товаров.

Часть поправок, предусмотренных законопроектом, касается закупок госкомпаний (регулируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ). В частности, одна из соответствующих поправок предусматривает, что в договорах госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) должны будут включаться положения об ответственности не только поставщиков, но и заказчиков, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по таким договорам. Эта норма направлена, прежде всего, на введение для заказчиков ответственности за несвоевременную оплату по исполненным договорам.

Помимо этого, предлагается повысить до 10 млн рублей (7 млн рублей в настоящее время) ценовой порог для закупок госкомпаний у субъектов МСП, осуществляемых в виде запроса котировок в электронной форме. Также в два раза предполагается сократить (до 7 дней с 15 дней в настоящее время) срок размещения в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок извещения о проведении аукциона и документации о закупке. Но только в случае, если цена аукциона не превышает 300 млн рублей или 2 млрд рублей в случае закупок строительных работ.

Еще одним положением законопроекта оговаривается, что правительство РФ определит ведомство, уполномоченное на осуществление функций по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок госкомпаний.