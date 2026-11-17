Завершены автономные испытания научных приборов орбитального аппарата "Луна-26"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Девять приборов российской орбитальной станции "Луна-26" прошли полный цикл автономных испытаний, сообщили в "Роскосмосе".

"Все девять приборов прошли полный цикл автономных испытаний. Мы ожидаем получить новые знания, которых до сих пор не было", - сказал главный конструктор комплекса научной аппаратуры проекта "Луна-26" Константин Ануфрейчик.

"Луна-26" должна проработать на орбите спутника Земли три года - аппарат займется поиском воды, изучением лунных недр и окружающего пространства.

Также с помощью стереотопографической камеры планируется создать самую точную объемную карту поверхности Луны. "Для этого специально в первый год работа будет на довольно низкой орбите со средней высотой около 70 километров, чтобы провести полную съемку всей поверхности Луны. Особенно интересуют полярные области, к которым сейчас прикован интерес всего мира и нашей страны в том числе", - сообщил Ануфрейчик.

Сообщалось, что запуск российской орбитальной станции "Луна-26" к спутнику Земли запланирован на 2028 год.