Эксперты отметили улучшение работы российских вузов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские вузы улучшили качество предоставляемых услуг, сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного научного учреждения "Аналитический центр", председатель Общественного совета при Минобрнауки по проведению независимой оценки качества Сергей Марченко.

"Ни одна образовательная организация не получила менее 85 баллов, средняя итоговая оценка университетов, прошедших процедуру, составила 96,36 балла, а оценку 90 баллов и выше получили 96% участников", - сказал он.

Всего, по его словам, в 2026 году независимой оценкой были охвачены 219 образовательных организаций и 82 филиала, реализующих программы высшего образования.

Ведущий эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей Ганеев сообщил, что процедура предполагает оценку по пяти критериям: открытость и доступность информации, комфортность условий, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость сотрудников, а также удовлетворенность условиями оказания услуг.

"Хотелось бы отметить, что несмотря на высокий балл по доступности услуг для инвалидов, проблемным все-таки этот критерий остается", - сказал Ганеев.

По его словам, это обусловлено не только тем, что многие вузы, особенно в Петербурге, располагаются в исторических зданиях и объектах культурного наследия, но и отсутствием целевого финансирования.

Ганеев уточнил, что если в 2020 году интегральный показатель петербургских вузов составлял 93,77, в 2023 году - 94,59, то в 2026 - 96,28 балла.

Среди учреждений, имеющих результаты выше среднего по России, - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Политехнический университет Петра Великого, Университет промышленных технологий и дизайна, Горный университет, Государственный экономический университет, РГПУ имени Герцена и Санкт-Петербургский аграрный университет.

Кроме того, среди регионов-лидеров 2026 года - Мордовия и Кемеровская область, а по федеральным округам наибольшее значение у Приволжского федерального округа (97,23).

Ведущий эксперт "Верконт Сервис" Наталья Булаева добавила, что студенты меняют запрос к условиям обучения. "Это поколение нежное. Они привыкли к тому, что к ним относятся с уважением, слушают их мнение. Грубость и неуважение вызывают у них отторжение", - сказала Булаева.

По ее словам, для зумеров и поколения альфа комфортная среда - не роскошь, а норма, поэтому бесплатная питьевая вода, зоны отдыха, коворкинги, круглосуточный интернет, удобные туалеты и возможность гибкого графика стали неотъемлемой частью обучения.

Как отметила Булаева, анализ студенческих анкет выявил, что помимо нехватки питьевой воды и мест для отдыха студенты жалуются на навигацию внутри зданий, расписание, работу платформ дистанционного обучения, состояние общежитий и обратную связь от преподавателей.

В то же время запросы различаются в зависимости от профиля вуза: медики говорят о тесных аудиториях и высокой стоимости обучения, творческие вузы - о нехватке мастерских и мест в общежитиях, а аграрные университеты - о необходимости ремонтов.

Эксперт подчеркнула, что также фиксируются проблемы со здоровьем у студентов - они жалуются на проблемы со зрением, слухом и опорно-двигательным аппаратом. Это, по ее словам, повышает требования к доступной среде.

По мнению директора Ресурсного центра развития государственной службы ВНИИ труда Минтруда Светланы Петровой, комфортная среда также должна быть обеспечена и сотрудникам образовательных учреждений. "Вложение в благополучие команды - это не просто расходная статья, это та возможность, которая обеспечивает повышение качества оказания услуг", - отметила она.

По словам Петровой, разрыв между требованиями к сотруднику и ресурсами, которые ему предоставлены , ведет к хронической перегрузке и эмоциональному выгоранию.

"Система должна обеспечить условия, в которых сотрудник сможет выполнять стандарт. Обратная связь может носить контролирующий характер, а может - развивающий. От студентов мы привыкли собирать обратную связь, а от сотрудников это не всегда реализуется", - сказала Петрова.

ООО "Верконт Сервис" - федеральный оператор сбора и обобщения данных по организациям высшего и дополнительного профессионального образования, характеризующих качество условий образовательной деятельности.