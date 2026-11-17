Более 1,2 млн российских туристов посетили Вьетнам за 10 месяцев

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Турпоток из России во Вьетнам в январе-октябре составил более 1,2 млн, также растет количество авиарейсов между странами, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В прошлом году российский турпоток во Вьетнам удвоился, составив 700 тыс. человек. За 10 месяцев текущего года Вьетнам посетило более 1,2 млн туристов из России. Растет количество туристов из Вьетнама в Россию. В прошлом году прирост составил 36%, за 9 месяцев 2026 года - 6%. С октября этого года ввели для граждан Вьетнама безвизовый режим со сроком пребывания до 30 дней", - сказал Чернышенко на рабочей встрече с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Как отметил зампред правительства, между РФ и Вьетнамом активно растет количество рейсов и расширяется география полетов. Так, квота для перелетов между странами увеличена в три раза.

Он также уточнил, что в настоящее время между Россией и Вьетнамом выполняется 39 рейсов с российской стороны - четыре авиакомпании по 11 маршрутам, и 31 рейс с вьетнамской стороны - две авиакомпании по 13 маршрутам.