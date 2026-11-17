В Тверской области при рождении ребенка можно будет выбрать выплату вместо подарка

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Тверской области с 2027 года семьи при рождении детей смогут вместо набора для новорожденных получить денежную компенсацию, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С начала 2027 года все семьи Верхневолжья при рождении ребенка смогут выбрать: получить традиционный подарочный набор для новорожденных или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Решение принял губернатор Виталий Королев на заседании бюджетной комиссии Тверской области", - говорится в сообщении.

"Подчеркну, что мнение родителей является для нас ключевым в развитии региональной демографической политики. Изначально мы планировали ввести альтернативу только для семей, в которых родились второй и последующие дети. Но очень живо откликнулись и многие семьи Верхневолжья, впервые готовящиеся к встрече с малышом. Поэтому решил предоставить право выбора абсолютно всем: пусть родители решают сами, что им нужнее", - прокомментировал Королев.

Он поручил региональному Министерству семейной и демографической политики сделать процедуру получения выплаты максимально быстрой и удобной для родителей.

В Тверской области наборы для новорожденных предоставляются родителям с 2019 года. В набор входят около 70 предметов: это одежда, средства гигиены, бутылочки для кормления и другие наименования - все, что необходимо для ухода за малышом в самый ранний период его жизни. В этом году семьям Верхневолжья уже выдали почти 6 тысяч таких наборов.

На сегодняшний день в регионе для семей с детьми предусмотрено 86 мер поддержки, в том числе 73 региональные. Их реализация отвечает задачам национального проекта "Семья". Приоритетное внимание к семьям отражено в областном бюджете, где демографический блок выступает одной из основных статей. В 2027 году на поддержку семей будет выделено около 38 млрд рублей - это более четверти всей региональной казны.