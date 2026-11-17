МИД России призвал все стороны ближневосточного противостояния остановить боевые действия

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия призывает все стороны нынешнего противостояния на Ближнем Востоке, прежде всего США, незамедлительно остановить боевые действия, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия вновь призывает все стороны нынешнего противостояния, прежде всего его инициаторов в лице США, незамедлительно остановить боевые действия. Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты, в том числе удары по территории арабских государств Персидского залива", - говорится в ее комментарии.

"Россия последовательно выступает за преодоление разногласий в данном стратегически важном регионе мира за столом переговоров при учёте интересов всех без исключения прибрежных государств, - напомнила дипломат. - Готовы оказывать необходимое содействие в достижении этой цели, в том числе на основе предложений, содержащихся в обновленной в мае российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива".