Каждое четвертое преступление в РФ в текущем году раскрыто участковыми

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Участковыми в текущем году раскрыто каждое четвертое преступление, пресечено около 1,2 млн административных правонарушений. Проведена компетентная проверка по 8 млн обращений", – констатировал Колокольцев в ходе торжественной церемонии.

Глава ведомства охарактеризовал службу участковых как крайне ответственное направление, где требуется высокая квалификация, строгое соблюдение законности и неравнодушный подход.

Также министр высоко оценил работу участковых уполномоченных полиции, которые эффективно выполняют возложенные задачи в новых и приграничных регионах, надежно обеспечивают общественный порядок и защиту прав граждан.

Глава МВД отметил, что в настоящее время в повседневную деятельность участковых активно интегрируются возможности искусственного интеллекта.

По его словам, использование разработанных прототипов моделей ИИ-помощника поможет в выполнении рутинных процессов и типовых операций в ходе рассмотрения заявлений граждан. Однако окончательное решение всегда будет оставаться за сотрудником полиции.

"Такие нововведения позволят перераспределить силы на приоритетные направления, включая взаимодействие с населением обслуживаемых территорий и индивидуальную профилактическую работу с подучетными", – подчеркнул министр.

По традиции в рамках мероприятия были объявлены имена победителя и призеров конкурса МВД России "Народный участковый". По итогам заключительного этапа конкурса, в котором участвовали 83 сотрудника из разных регионов страны, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калтасинскому району Республики Башкортостан майор полиции Валерий Минликаев.

"Народный участковый" 2026 года награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ "Патриот". Ему также вручена памятная статуэтка – главный символ конкурса.

На втором месте – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России "Вологда" Вологодской области капитан полиции Александр Резанов. Третье место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лениногорскому району Республики Татарстан старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков. Они награждены медалями МВД России "За доблесть в службе", почетными грамотами и ценными подарками.

"Владимир Колокольцев поблагодарил каждого участкового уполномоченного полиции за ежедневную, кропотливую работу и ответственное отношение к делу", - заключила Ирина Волк.