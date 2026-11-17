Дело возбуждено после смерти подростка в школе в Татарстане

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего школьника, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

По информации ведомства, тело подростка было обнаружено 17 ноября в одном из помещений школы в Набережных Челнах. Внешних видимых признаков насильственной смерти нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).