МИД РФ заявил о готовности продолжать оказывать Кубе политическое и материальное содействие

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече во вторник с кубинским послом в РФ Энрике Ортой Гонсалесом подтвердил позицию России в отношении незамедлительной отмены блокады Кубы со стороны США, заявил о готовности Москвы продолжать оказывать Гаване политико-дипломатическое и материальное содействие, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Согласно сообщению, Рябков "подтвердил принципиальную позицию в отношении незамедлительной отмены торговой, топливной и финансовой блокады острова со стороны США, а также исключения Острова Свободы из одиозного американского списка так называемых государств-спонсоров терроризма".

"Выражена твёрдая и безусловная поддержка кубинскому руководству и народу братской страны в эти непростые времена. Озвучена готовность продолжения оказания Гаване необходимого политико-дипломатического и материального содействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи "в традиционно дружеском конструктивном ключе проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки дня".