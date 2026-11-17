Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени.
В настоящее время временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют также в международном аэропорту Краснодара.