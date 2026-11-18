Роспотребнадзор разработал санитарные правила по производству готовой еды

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре в связи с ростом рынка готовой еды призвали ввести специальные правила ее производства и транспортировки; отсутствие таких требований к этому сегменту создает угрозу появления потенциально опасных продуктов.

"В связи с продолжающимся ростом рынка промышленно произведенной и доставляемой готовой еды Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость введения специальных правил ее производства и транспортировки, поскольку отсутствие соответствующих требований к этому сегменту создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

По данным исследований, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился - до 30% в год, и такая тенденция будет поддерживаться изменением потребительского поведения: увеличение спроса на готовую еду у молодежи, поддержка спроса производителями.

"Поводом для разработки санитарных правил, в частности, стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом. Данная проблема напрямую затрагивает базовую потребность граждан в безопасности потребляемой пищи", - подчеркнули в ведомстве.

Сегмент готовой еды в настоящее время законодательно не урегулирован, риски оборота некачественной и потенциально опасной продукции продолжают расти, что, в свою очередь, может снова привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которые предусматривают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при производстве готовой еды (упакованной пищевой продукции, готовой к употреблению), реализуемой при оказании услуг розничной торговли, в том числе посредством доставки потребителю, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, добавили в ведомстве.