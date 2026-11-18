Правительство РФ рассмотрит законопроект о ТОР Арктики, Сибири и Дальнего Востока

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании 18 ноября планирует рассмотреть законопроект "О территории опережающего развития Арктической зоны РФ и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", сообщает пресс-служба правительства.

В одном пакете с ним идут также поправки в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 33-4 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Законопроекты направлены на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, привлечение инвестиций, стимулирование реализации новых проектов", - отмечается в материалах к заседанию.

Также в плане заседания - поправки в закон "О концессионных соглашениях". Законопроектом предлагается установить обязательную оценку социально-экономической эффективности реализации концессионного соглашения и определения его сравнительного преимущества.