С начала СВО звания Героя России удостоено свыше 700 военнослужащих

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - За годы проведения специальной военной операции более 700 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"С начала специальной военной операции высшей наградой Российской Федерации "Золотой Звездой" и звания Героя Российской Федерации удостоено более 700 военнослужащих, к государственным наградам представлено более одного миллиона 200 тысяч человек", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Он также сообщил, что за это время ведомственные знаки отличия вручены около 1,6 млн. военнослужащим.

"Кроме того, регулярно проводятся публичные церемонии награждения участников специальной военной операции государственными наградами на самом высоком уровне. Все это говорит о заслуженном отношении государства к своим защитникам", - отметил заместитель министра обороны России.