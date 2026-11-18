Три новых вуза созданы в системе военного образования России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сеть ведомственных вузов министерства обороны РФ в 2026 году пополнилась тремя военными училищами, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"В 2026 году созданы три новых вуза - Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище лётчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Он также сообщил, что "выделены в самостоятельные военные училища Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков и Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, Военный инженерно-технический университет и Высшее военно-морское училище имени Фрунзе".

"Придан статус военной академии (защиты информации) Краснодарскому высшему военному училищу", - сказал Горемыкин, отметив, что "важнейшей составляющей, обеспечивающей качественную подготовку военных специалистов, является состояние учебно-материальной базы вузов".

"В 2026 году доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники, применяемых при подготовке военных кадров в вузах, доведена до 66,2%. Это позволило обеспечить обучение по новым и обновленным военным специальностям, в том числе во вновь сформированных вузах. Прирост по сравнению с 2025 годом составил 7,2%. В 2027 году этот показатель планируется довести до 73%", - сообщил заместитель министра обороны РФ.