Военнослужащих войск БпС запретили переводить в другие подразделения

Растет количество студентов, заключивших контракт о прохождении военной службы в войсках БпС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Военнослужащие войск беспилотных систем (БпС), не желающие заключить новый контракт, увольняются с военной службы, их запрещается направлять на иные должности и в другие подразделения, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"Минимальный срок прохождения военной службы в войсках беспилотных систем составляет один год. Военнослужащих, заключивших контракт для прохождения службы в войсках БпС, запрещается направлять для прохождения службы на иные должности в другие подразделения", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Горемыкин отметил, что "по окончании срока контракта военнослужащие войск беспилотных систем, не желающие заключить новый контракт, увольняются с военной службы в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2026 года".

По его словам, "одним из рассматриваемых источников комплектования войск беспилотных систем являются мотивированные студенты гражданских вузов и колледжей".

"Для военнослужащих из числа студентов, изъявивших желание заключить специальный контракт с Минобороны России, законодательно предусмотрена и реализуется на практике возможность продолжения обучения по индивидуальным программам в период прохождения военной службы, а также замена выпускной квалификационной работы итоговой аттестацией в форме тестирования", - сказал заместитель министра обороны РФ.

Он также подчеркнул, что "развернутая в вузах и колледжах информационно-разъяснительная работа, организация телемостов с такими военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО, а также проведение регулярных очных встреч военнослужащих войск БпС, награжденных государственными наградами, со студентами своих учебных заведений способствуют росту доверия и интереса к военной службе в данных войсках со стороны студентов и их родителей".

"В результате количество студентов, заключивших контракт о прохождении военной службы в этих войсках, неуклонно увеличивается", - отметил Горемыкин.

По его словам, "все военнослужащие в обязательном порядке не менее двух месяцев проходят подготовку в учебных воинских частях по военно-учетным специальностям, которая завершается боевым слаживанием в составе подразделений и расчётов".

"По её окончании военнослужащие, назначенные на должности операторов, получают свидетельство о профессии по специальности "Оператор беспилотных авиационных систем"", - сказал Горемыкин.

Он отметил, что в целях сохранения на военной службе военнослужащих, получивших в ходе специальной военной операции опыт эксплуатации и боевого применения беспилотных систем, согласно указанию президента РФ от 2 октября 2026 г. реализован комплекс дополнительных мер.

Это единовременная выплата при заключении нового контракта в размере 600 тыс. рублей, введение со второго года военной службы дополнительных надбавок, увеличивающих размер денежного довольствия в два раза, учреждение специального ведомственного знака отличия "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем" для поощрения наиболее отличившихся и в совершенстве овладевших на практике навыками управления БпС, пояснил замминистра обороны РФ.

"Существующая система пунктов отбора в полном объёме обеспечивает потребности Вооруженных сил в пополнении личным составом", - констатировал он.