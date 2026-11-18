Во всех общевойсковых соединениях РФ созданы подразделения беспилотных систем

Войска беспилотных систем комплектуются только военнослужащими-контрактниками

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Все общевойсковые соединения Вооруженных сил РФ, воинские части ВДВ, других видов и родов войск имеют в своём составе подразделения, оснащённые беспилотными системами, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"Подразделения, имеющие на вооружении беспилотные системы, сформированы во всех общевойсковых соединениях, воинских частях Воздушно-десантных войск, других видах и родах войск", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

Он отметил, что "комплектование войск беспилотных систем осуществляется исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту".

"Отбор кандидатов ведется из числа военнослужащих других видов и родов войск, а также граждан, не находящихся на военной службе", - сообщил заместитель министра обороны России.