В шести вузах Минобороны начата подготовка по 11 новым военным специальностям

Это, в частности, специалисты в области управления воинскими частями беспилотных систем, анализа информации о космической обстановке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Одиннадцать новых специальностей, включая управление соединениями беспилотных систем, обработку и анализ информации о космической обстановке, включены в программы ряда военных вузов России, сообщил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Виктор Горемыкин.

"С 1 сентября 2026 года в шести вузах Минобороны России начата подготовка по 11 новым военным специальностям", - сказал Горемыкин, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Он пояснил, что это, в частности, подготовка специалистов в области управления воинскими частями и соединениями беспилотных систем, обработки и анализа информации о космической обстановке, эксплуатации наземных радиотехнических средств и других.

"К их освоению приступило более 440 обучающихся. В 16 вузах организована подготовка по 85 обновленным военным специальностям, подготовку по которым осуществляют более 14 тысяч слушателей и курсантов", - сообщил Горемыкин.

"Также в образовательный процесс военных вузов внедрён опыт применения войск в специальной военной операции. Доля руководящего состава кафедр оперативно-тактических и военно-специальных дисциплин вузов, имеющего боевой опыт, повышена до 100%, а остального преподавательского состава указанных кафедр - до 80%", - сказал замминистра обороны РФ.

По его словам, "во всех вузах курсанты изучают вопросы применения БПЛА и противодействия им".

"Обучение осуществляется последовательно, начиная с простых действий личного состава по борьбе с ними и заканчивая организацией борьбы в составе подразделений", - отметил Горемыкин.