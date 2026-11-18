Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией "Итоги года с Владимиром Путиным", состоится в декабре, сообщил газете "Ведомости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В декабре", - сказал Песков в ответ на вопрос о дате прямой линии.

Издание напоминает, что в 2025 г. "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялись в пятницу, 19 декабря, в Гостином дворе в Москве.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса большая пресс-конференция президента впервые прошла с элементами прямой линии. В 2021 г. два мероприятия были организованы по отдельности, в 2022 г. они не проводились. А с 2023 г. итоговую пресс-конференцию окончательно объединили с прямой линией, программа проходит в декабре. Журналисты задают свои вопросы из зала, где проходит мероприятие, в Москве, а жители регионов подключаются к программе по видеосвязи.