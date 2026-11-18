Крушение Ан-12 в Кемеровской области расследуют в рамках уголовного дела

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Военными следственными органами СК России по факту крушения самолета Ан-12 вечером во вторник в Кемеровской области возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.

Дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По данным следствия, 17 ноября 2026 года при выполнении полета самолет Ан-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области - Кузбасса. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Кемеровской области при выполнении планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12, на борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли.

Причиной крушения военного самолета Ан-12 в Кемеровской области является техническая неисправность, на месте работает комиссия ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.