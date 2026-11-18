Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду корректируется вниз вместе с нефтью (январский фьючерс на Brent просел ниже $92,6 за баррель), инвесторы оценивают заявления президента РФ Владимира Путина на деловом саммите форума АТЭС, а также ожидают встречи на полях саммита 19 ноября глав России, США и Китая. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2498,9 пункта (-0,1%), индекс РТС - 954,74 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Полюса" (-1,6%), "Интер РАО" (-0,7%), "РусАла" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,7%), но подросли акции "НЛМК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 ноября, составляет 82,4529 руб. (-6,14 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Президент России Владимир Путин заявил на заседании делового саммита АТЭС, что инфляция в РФ находится под контролем. "Под контролем находится инфляция, и государственный долг России в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал он.

Президент также отметил, что внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.

"В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10 процентов и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - 2,3%", - добавил он.

России в условиях санкций удалось создать сеть, обеспечивающую проведение платежей практически по всеми миру, заявил президент России. "Благодаря функционированию банковских и других институтов нам удалось создать сеть, обеспечивающую проведение финансовых платежей практически по всему миру. Хочу при этом подчеркнуть: мы же не отказывались ни от доллара, ни от евро, нам отказали в использовании этих валют. Ну и, честно говоря, те, кто это сделал, наказали сами себя", - сказал Путин на заседании делового саммита АТЭС.

Путин подчеркнул, что "кардинально изменилась валютная структура нашей торговли", уточнив, что если еще в 2021 году доля доллара и евро в оплате российского экспорта составляла 85%, "то сейчас упала до 9".

Кроме того, Путин заявил, что ожидает большую потенциальную пользу от запланированной трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита АТЭС. В современном турбулентном мире, отметил он, в условиях фрагментации глобальной экономики, роста военно-политических рисков крайне востребованы единение, а не разобщение, равенство, а не гегемония, партнерство, а не изоляция, диалог, а не ультиматум.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций поддерживается позитивными сигналами относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. В китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС 19 ноября запланирована встреча лидеров России, США и Китая. Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказывают заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о продолжении переговоров в формате Россия-США-Украина.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом отсутствие конкретных договоренностей по урегулированию конфликта пока сдерживает более уверенный рост российского рынка.

Индекс МосБиржи находится вблизи уровня поддержки 2500 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2600 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2350-2500 пунктов, полагает Абрамов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций РФ подогревается оптимистичными ожиданиями итогов саммита АТЭС, где пройдут значимые геополитические встречи.

Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи сопротивлений 2510 пунктов и 965 пунктов соответственно. Инвесторы с оптимизмом ждут саммита АТЭС и возможных договоренностей РФ с США и Китаем, также не исключают новостей по украинскому вопросу. Если рыночные надежды оправдаются, индексы МосБиржи и РТС смогут покорить октябрьские пики 2543 пункта и 994 пункта соответственно, считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,6% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 0,2%, по данным Trading Economics. В сентябре розничные продажи в Штатах увеличились на 0,8%.

Объем промышленного производства в стране в октябре уменьшился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты ожидали роста на 0,1%. В сентябре промпроизводство повысилось на 0,7%.

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают после роста накануне на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $92,57 за баррель (-0,6% и +0,8% во вторник), цена декабрьского фьючерса на WTI - $84,89 за баррель (-1,3% и +0,3% накануне).

Удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе был нанесен в целях самообороны в ответ на атаки Ирана против военнослужащих и объектов Соединенных Штатов в регионе, сообщил американский чиновник телеканалу Al Jazeera.

По его словам, американская авиация нанесла высокоточный удар по ракетной базе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая расположена на острове.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что утверждение КСИР о поражении беспилотниками во вторник американской радиолокационной станции на базе в Бахрейне, "является неправдой".

"Несколько иранских ударных беспилотников, запущенных сегодня КСИР в направлении Бахрейна, были перехвачены. В результате инцидента американское оборудование не пострадало, среди американского персонала также нет пострадавших. Центральное командование и силы партнеров продолжают сохранять высокую бдительность", - говорится в заявлении.

Ранее КСИР заявил, что нанес удар по американской РЛС на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Согласно заявлению, операция стала ответом на то, что "дроны США продолжают нарушать иранское воздушное пространство".