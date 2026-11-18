Путин отметил, что внешнеполитическая связка России и Китая работает стабильно

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Внешнеполитическая связка России и Китая работает стабильно и в позитивном ключе, в геополитической ситуации страны придерживаются конструктивных подходов по формированию справедливого многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе", - сказал Путин на переговорах в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что в геополитической ситуации Москва и Пекин придерживаются "конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства".

Президент РФ отметил, что у стран общая цель - обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной республики", - сказал Путин.

Путин напомнил, что с лидером КНР это уже не первая встреча в этом году. "У нас хороший график, действительно работа идет по восходящей на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ситуация развивается в позитивном ключе", - сказал президент РФ.

"Мы очень рады быть здесь, среди друзей. Большое спасибо", - сказал Путин.