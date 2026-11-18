Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за остановки состава, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе магистрали.

"Сегодня в 06:20 на перегоне "Фили - Кунцево-1" по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 6109 сообщением "Москва - Голицыно", - говорится в сообщении.

На время оказания помощи в пути были задержаны несколько пригородных поездов Белорусского направления МЖД в сторону области. Ожидаются также задержки по обороту, сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога делает все необходимое для сокращения времени отставания поездов, отметили в пресс-службе.