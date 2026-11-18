Минобороны сообщило о поражении объектов в порту Измаил и судна с грузами для ВСУ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам портовой инфраструктуры и сухогрузу в Черном море, сообщили в Минобороны России в среду.

"В результате удара поражены: в порту Измаил объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.