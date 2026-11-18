В Хабаровском крае задержаны двое подозреваемых в передаче данных Киеву о военных РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Двое россиян задержаны и арестованы в Хабаровском крае по подозрению в передаче украинской разведке данных о российских военнослужащих, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в Хабаровском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1996 и 2005 г.р., причастных к государственной измене", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По версии ведомства, "один из фигурантов, находясь в Хабаровском крае, посредством иностранного мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

"В марте текущего года он через службу доставки получил от куратора пульт дистанционного управления дроном и, используя персональный компьютер, прошел обучение по управлению беспилотным летательным аппаратом для последующего совершения разведывательно-диверсионных акций на объектах промышленного комплекса и иной критической инфраструктуры Хабаровского края", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, "продолжая реализовывать свой преступный умысел, фигурант получил задание по сбору и передаче персональных данных военнослужащих региона".

"Для выполнения задания он привлек своего родственника, имеющего по месту работы доступ к сведениям о военнослужащих, проходивших службу в зоне СВО. Полученную информацию злоумышленник передал представителю иностранной разведки с целью нанесения ущерба безопасности Вооруженных сил РФ", - заявили в ФСБ.

Там отметили, что мужчины были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа и оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ).

"Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ЦОС. Там отметили, что "санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, а также предупреждает о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - добавили в ведомстве.