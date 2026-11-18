Субсидии бизнесу перераспределены в поправках к бюджету РФ на 2027-29 гг.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Субсидии на поддержку промышленности, транспорта и льготного кредитования в бюджете на 2027-2029 гг. перераспределены поправками ко второму чтению: среди получателей лизинговые компании, банки, производители химической продукции и систем накопления энергии.

Текст законопроекта (№ 615-9), подготовленный ко второму чтению, размещен в электронной базе данных парламента.

Основные параметры бюджета поправки не меняют: доходы на 2027 год составят 43,3 трлн руб., расходы - 48,7 трлн руб., дефицит - 5,4 трлн руб. Изменения проводятся за счет перераспределения средств внутри бюджета.

Финансирование программы льготного автокредитования увеличено двумя поправками. Поправка правительства РФ добавляет на субсидии банкам по кредитам физлицам на покупку автомобилей 2,5 млрд руб. в 2027 году и 3 млрд руб. в 2028 году, до 9,5 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Поправка группы депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко предусматривает еще 4,1 млрд руб. в 2027 году, 6,8 млрд руб. в 2028 году и 7,5 млрд руб. в 2029 году. Средства на нее перераспределены из закрытой части бюджета.

Поправкой правительства РФ увеличены субсидии лизинговым компаниям на компенсацию скидки по авансовому платежу по договорам лизинга колесных транспортных средств. В 2027 году на эти цели будет направлено 20,9 млрд руб. вместо 17,1 млрд руб., в 2028 году - 24,8 млрд руб. вместо 14,3 млрд руб., в 2029 году - 29 млрд руб. вместо 4 млрд руб. Часть средств, в том числе 6,7 млрд руб. в 2028 году и 19,3 млрд руб. в 2029 году, перераспределена из закрытой части бюджета.

Субсидии российским производителям химической продукции на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок составят 2 млрд руб. в 2027 году, 4,3 млрд руб. в 2028 году и 13,8 млрд руб. в 2029 году. Поправкой правительства РФ объем на 2029 год увеличен почти вдвое: в первоначальной редакции было 7 млрд руб.

Кроме того, поправкой правительства РФ вводится новая субсидия российским организациям на возмещение недополученных доходов от предоставления покупателям скидок на литий-ионную продукцию, включенную в реестр российской промышленной продукции. На эти цели предусмотрено 2,6 млрд руб. в 2027 году, 5,7 млрд руб. в 2028 году и 7,8 млрд руб. в 2029 году. Средства перераспределены внутри федерального проекта.

Бюджету Мордовии в 2027 году предусмотрена субсидия в размере 5,8 млрд руб. на софинансирование мероприятий по созданию производства преформ для производства оптического волокна.

Субсидии российским организациям на возмещение расходов на морские перевозки грузов в Калининградскую область "в условиях внешнего санкционного воздействия" продлены на 2028-2029 гг. В первоначальной редакции бюджета на эти цели предусматривалось 6 млрд руб. только на 2027 год, поправкой правительства РФ такой же объем добавлен на каждый из двух следующих лет.

Господдержка Росэксимбанка в рамках льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции на 2027 год увеличена поправкой правительства РФ на 1 млрд руб., до 8,4 млрд руб. На 2028 год на эти цели предусмотрено 9,1 млрд руб., на 2029 год - 10,2 млрд руб.

Субсидии ДОМ.РФ на возмещение банкам недополученных доходов по льготным кредитам юрлицам и ИП на работы по сохранению объектов культурного наследия составят 0,3 млрд руб. в 2027 г., 1,5 млрд руб. в 2028 г. и 3 млрд руб. в 2029 г. В первоначальной редакции бюджета на 2028-2029 гг. средства на эти цели не предусматривались.

Субсидии регионам на комплексное развитие сельских территорий на 2027 г выросли с 14,9 до 36,3 млрд руб., то есть на 21,4 млрд руб. Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса на 2027 год выросла на 6,5 млрд руб., до 12,2 млрд руб.

АО "Почта России" в 2027 году может получить из федерального бюджета 5 млрд руб. в виде взноса в уставный капитал. Средства выделяются для модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. В первоначальной редакции бюджета таких ассигнований не было.

Госдума планирует рассмотреть проект бюджета во втором чтении на пленарном заседании 19 ноября.