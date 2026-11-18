Глава ФСВТС заявил о переходе РФ и Китая к технологическому сотрудничеству

Оно включает в себя такие сферы, как космос, ПРО и ВМФ, сообщил Дмитрий Шугаев

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Китай переходят от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству в космической сфере, противоракетной обороне и военно-морском флоте.

"Сегодня мы констатируем, что мы переходим, в том числе, от прямых поставок к технологическому сотрудничеству, у нас даже программа есть, и она уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются и противоракетной обороны, и военно-морского флота. То есть это уже сотрудничество, которое совершенно на другом уровне. И в стоимостном выражении это тоже весьма и весьма серьезные объемы", - сказал Шугаев информационной службе "Вести".

Он также отметил, что взаимодействие двух стран имеет давнюю историю и сейчас выходит на новый уровень.

В мае этого года Шугаев заявил, что РФ переходит к военно-технологическому сотрудничеству с КНР. Глава ФСВТС также сообщил, что Китай и ряд других стран хотят в рамках военно-технического сотрудничества получать опыт, который Россия приобрела в рамках специальной военной операции.