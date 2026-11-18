Минобороны заявило об ударах по аэродромам и связанным с ВСУ объектам энергетики

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки поразили украинские военные аэродромы, связанные с армией Украины объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также ударам подверглись склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских сил в 143 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.