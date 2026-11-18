Спецпредставители Грузии и России проведут встречу в Минске

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией, первый замглавы МИД Георгий Зурабашвили вылетел из Тбилиси в Минск для встречи с российским представителем, замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным, сообщает грузинский телеканал "Провели ТВ".

Они могут встретиться 19 ноября.

Накануне Галузин заявил, что рассчитывает на встречу с Зурабашвили. При этом он отказался говорить о повестке встречи до того, как она пройдет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что первая встреча Зурабашвили с Галузиным может состояться в ближайшее время.